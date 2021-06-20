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Президент поздравил медиков с профессиональным праздником
Источник материала: ОНТ
В поздравлении медикам с профессиональным праздником Президент поблагодарил их за самоотверженный труд. И отметил, что врачи круглосуточно находятся на страже здоровья и жизни белорусов.
Им доверяют десятки тысяч зарубежных пациентов, которые выбирают для диагностики и лечения Беларусь. Александр Лукашенко уверен, что преемственность поколений, сохранение благородных традиций отечественной медицины и постоянное стремление к самосовершенствованию помогут дальнейшему развитию здравоохранения.
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В поздравлении медикам с профессиональным праздником Президент поблагодарил их за самоотверженный труд. И отметил, что врачи круглосуточно находятся на страже...
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