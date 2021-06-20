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Астероид размером в две статуи Свободы 25 июня приблизится к Земле

20.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Астероид размером в две статуи Свободы 25 июня приблизится к Земле

187-метровый астероид, именуемый 441987 (2010 NY65), приближается к Земле, пишет Daily Express со ссылкой на NASA.

Максимально близко к Земле он подойдет 25 июня. П при этом это расстояние будет в 15 раз больше, чем расстояние от нашей планеты до Луны. Но по космическим меркам, этот объект все еще находится достаточно близко.

Длина космического тела – 187 метров, что равняется двум статуям Свободы в Нью-Йорке. Скорость объекта составляет 13,4 км/с.

Фото: depositphotos.com

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187-метровый астероид, именуемый 441987 (2010 NY65), приближается к Земле, пишет Daily Express со ссылкой на NASA. Максимально близко к Земле он подойдет 25 июня. П при этом это...
 
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