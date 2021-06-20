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Названа дата прямой линии Владимира Путина

20.06.2021 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Трансляцию прямой линии президента РФ будет вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

 Президент России Владимир Путин проведет 30 июня прямую линию с гражданами, сообщили в пресс-службе Кремля.

В сообщении уточняется, что программа выйдет в эфир в двенадцать часов дня по московскому времени.
 
 
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Трансляцию прямой линии президента РФ будет вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
 
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