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Названа дата прямой линии Владимира Путина
Источник материала: Партизан
Трансляцию прямой линии президента РФ будет вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Президент России Владимир Путин проведет 30 июня прямую линию с гражданами, сообщили в пресс-службе Кремля.
В сообщении уточняется, что программа выйдет в эфир в двенадцать часов дня по московскому времени.
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Трансляцию прямой линии президента РФ будет вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
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