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Запреты и ограничения на посещения лесов введены в 25 регионах страны

20.06.2021 10:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи со сложной пожароопасной ситуацией посещение лесов запрещено в 6 районах Могилевской области, в 19 районах Гродненской, Гомельской и Минской областей оно ограничено.

Соответствующая информация размещена на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь на сайте министерства лесного хозяйства.

Так, по информации на 20 июня, посещение лесов запрещено в Бобруйском, Горецком, Дрибинском, Кличевском, Кировском и Мстиславском районах.

Кроме того, в ряде районов посещение лесов ограничено. Больше всего их на Гродненщине - 15 из 17 районов области. Посещать леса без ограничений пока можно только в Ошмянском и Кореличском районах.

В Минской области ограничения введены в Солигорском районе. В Гомельской - в Буда-Кошелевском, Октябрьском и Речицком районах, пишет Интерфакс.
 
 
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В связи со сложной пожароопасной ситуацией посещение лесов запрещено в 6 районах Могилевской области, в 19 районах Гродненской, Гомельской и Минской областей оно...
 
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