Как пережить жару? До +32 °C

рассказали в Минском городском управлении МЧС. Об этих и других правилах поведения в жару корреспонденту агентства «Минск-Новости»в Минском городском управлении МЧС.





По данным синоптиков, в Минске днем 20 июня ожидается +30…+32 °C. Жаркая погода сохранится и в понедельник. Очевидный в этом случае, но не всегда выполнимый совет – как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. От них важно защищать тело, используя закрытую одежду из натуральных тканей, головные уборы, солнцезащитные кремы.

Питьевой режим

В жару рекомендуют употреблять больше жидкости, но не спиртного, действие которого в такую погоду усиливается – организм становится более чувствительным к высокой температуре. Советуют пить охлажденную воду, зеленый чай, квас.





Поездки на автомобиле





Длительные лучше ограничить. Следует быть максимально внимательными на дороге: во время жары могут ухудшаться самочувствие, реакция и рассеиваться внимание. Спасатели призывают не оставлять детей в салоне стоящего авто даже ненадолго, во избежание обморочного состояния ребенка. Эта рекомендация распространяется и на животных.





Отдых у воды





Стоит выбирать разрешенные для этого места, в том числе те, где дежурят спасатели ОСВОД. Дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Нелишне также осмотреться: нет ли битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Важно не выпускать из вида играющих на берегу детей.





Открытый огонь и шашлыки





Разводить костры и жарить шашлыки в приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) можно в специально отведенных для этого местах, определяемых местными органами власти.





В случае дачи или частного дома прежде всего надо убедиться, что место для установки мангала и разведения костра безопасное, исключает попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, сооружений. Рядом не должно быть сухих веток и всего, что способно легко воспламениться.













Мангал или костер нельзя оставлять без присмотра или на попечение детей. Остатки горящих и тлеющих материалов нужно потушить до полного прекращения тления.





Готовить шашлыки на балконе категорически запрещено. Исключение составляют лишь приборы, которые по инструкции допустимо использовать в помещениях.





Стоит помнить и о том, что в некоторых районах Беларуси запрещено или ограничено посещение лесов. Соответствующая интерактивная карта есть на сайте Минлесхоза.



