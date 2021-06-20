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Пиневич объяснил нехватку второго компонента вакцины «Спутник V» логистическими проблемами

20.06.2021 10:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Нехватка второго компонента вакцины «Спутник V» была связана с особенностью ее производства и сбоем логистических цепей при ее проверке в Москве, сейчас эта проблема решена, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала «Беларусь 1».

 

Пиневич объяснил нехватку второго компонента вакцины «Спутник V» логистическими проблемами
Министр Пиневич в программе телеканала «Беларусь 1». Фото: скриншот видео.

 

«Мы получаем на розлив вакцину, и для нас обязательный элемент в том, что весь контроль качества проходит в Москве», — сказал Пиневич.

По его словам, все партии уходят на контроль в Москву, это логистически занимает несколько больше времени, но мы принципиально на это идем, исходя из того, чтобы отвергнуть все возможные домыслы или инсинуации, или просто ошибочные мнения, что наша вакцина в какой-то степени отличается, допустим, от российского компонента».

Министр подчеркнул, что между прививкой первым и вторым компонентом может проходить 90 дней.

«Честно скажу, не видел большой трагедии в несвоевременном поступлении второго компонента вакцины. Это сбой тех логистических цепей, которые были для нас важны. И они были решены, это было буквально несколько дней», — отметил чиновник.

Сейчас, сообщил он, получено в общей сложности 250 тыс. доз второго компонента, поэтому «проблема ликвидирована». По информации Пиневича, в стране на вакцинацию записано 350 тыс. желающих.

Рассматривается вариант добавить к иммунизации вакцину «Спутник лайт» — белорусские власти запросили препарат у РФ. Планируется вводить вакцину молодым людям к учебному году.

10 июня Министерство здравоохранения сообщило, что ожидает из России разрешения на использование 180 тыс. доз второго компонента вакцины. На тот момент российские эксперты завершали проверку качества вакцины, которая была произведена на мощностях предприятия «Белмедпрепараты».

В министерстве подчеркнули, что интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины «Спутник V» может составлять от 21 до 90 дней.

 

 

 
 
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Нехватка второго компонента вакцины «Спутник V» была связана с особенностью ее производства и сбоем логистических цепей при ее проверке в Москве, сейчас эта...
 
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