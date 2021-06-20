Мьянма, Крым, «ЛНР», мигранты. Белорусские власти продолжают наступать на грабли

Складывается впечатление, что внешняя политика Минска совсем разладилась. Белорусские власти наживают неприятности на свою голову даже там, где это совсем не обязательно. Похоже, порой действует принцип «чем хуже, тем лучше».





Когда начался жестокий конфликт с Западом после президентских выборов 2020 года, белорусский МИД в своей риторике перешел на шокирующе вольный стиль, прямо-таки противоположный языку дипломатии.

Например, министр иностранных дел Владимир Макей 14 июня на телеканале ОНТ назвал западную политику «триумфом говорящих голов без мозгов». А Литву, выступающую за усиление санкций против белорусского режима, наградил словечком «пигмей».

Стоит отметить, что Литва, население которой в три с лишним раза меньше белорусского, опережает, однако, Беларусь и по объему ВВП (не на душу населения, а в принципе!), и по средней зарплате (причем намного), и по размеру пенсий. Так что выпад выглядит опрометчивым и фактологически, и по причине того, что накалять и так сложные отношения с соседом — мягко говоря, недальновидно. Особенно для говорящих голов с мозгами, к числу которых наверняка относят себя деятели белорусского МИДа.

Зачем обижать турок?

В последние дни Александр Лукашенко, проводя те или иные мероприятия, старается не говорить лишнего, высказываться сугубо по основной теме. Но 19 июня, посещая 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска, он вдруг заявил , что Беларусь не будет принимать летящие через Украину самолеты, поскольку та «поступила гадко», закрыв свое небо для «Белавиа».

Речь идет о том, что Киев присоединился к решению Евросоюза прекратить авиасообщение с Беларусью после скандальной посадки в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair и поимки летевшего на нем врага режима Романа Протасевича.

Да, но фишка в том, что в итоге украинские самолеты в Беларусь не летают. Кому же сделает хуже белорусская сторона?

По словам Лукашенко, белорусские самолеты теперь делают круг, в то время как «другие авиакомпании, турецкие, они напрямую пока летают. Хотя мы сейчас ведем диалог — раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины просто не будем принимать самолеты». Это, мол, будет сделано, чтобы «создать равные условия для наших самолетов “Белавиа”. Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам в Беларусь».

То есть получается, что в отместку Украине Минск прижмет авиакомпании из Турции, Эмиратов? Странное решение, если учесть, что эти государства отнюдь не давят белорусский режим санкциями, более того — явно закрывают глаза на его репрессивную политику, вызывающую возмущение в ЕС и США.

Кейс Мьянмы: белорусская дипломатия в стиле «Баба Яга против»

Белорусский режим спешит предстать в невыгодном свете даже в тех случаях, когда обстоятельства никак не принуждают.

Например, Беларусь оказалась единственным государством, которое на заседании Генеральной ассамблеи ООН 18 июня проголосовало против резолюции, призывающей все страны прекратить поставки оружия в Мьянму, а захвативших там власть военных — прекратить насилие и восстановить демократию.

Заметьте: даже Россия и Китай, постоянные члены Совбеза ООН, не блистающие любовью к демократии, при голосовании воздержались. То есть это наверняка не тот случай, когда Москва давила бы на позицию Минска.

Так что белорусские власти в этой ситуации, поступив в стиле «Баба Яга против», надо думать, просто отбросили дипломатическую хитрость и искренне засвидетельствовали свои убеждения: если народ вышел с протестом на улицы — все средства хороши. А имидж на международной арене, видимо, уже неважен.

Как «генпрокуратура ЛНР» подставила Минск

На ровном месте создали проблемы властям и заявления Лукашенко о намерении организовать авиасообщение с Крымом, а также пригласить следователей из самопровозглашенной ЛНР допросить пойманного после посадки самолета Ryanair оппозиционного блогера Протасевича. Эти темы прозвучали на совещании 1 июня в Минске.

В частности, Лукашенко признался, что сам затронул вопрос приглашения следователей из сепаратистских образований Донбасса на переговорах с Владимиром Путиным в Сочи: «Есть нюансы: в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. На что я сказал президенту Путину, это я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (ведущих это дело следователей. — А.К.) будут вопросы к ним (Протасевичу и другим. — А.К.), — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там, на Донбассе».

В тот же день так называемая генеральная прокуратура ЛНР сообщила, что «обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием гражданина Белоруссии Романа Протасевича».

Эти заявления Лукашенко наделали шуму: многие СМИ дали заголовки в том духе, что Минск готовится признать Крым российским, а также идет к признанию самопровозглашенных республик Донбасса.

Официальный Киев, естественно, возмутился. Пообещал санкции, «если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма». А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил , что если представители т.н. ЛНР приедут в Беларусь допрашивать Протасевича, то ее властям «будет больно».

Белорусское начальство, возможно, поняло, что в этих вопросах нужно притормозить. Тема полетов в Крым как-то заглохла. А на пресс-конференции 14 июня в Минске председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, отвечая на вопрос, приезжали ли в страну представители т.н. генпрокуратуры ЛНР, заявил , что запросов из-за границы по делу Протасевича не поступало.

Но вот незадача: через пару дней на сайте т.н. генпрокуратуры ЛНР появилась благодарность Лукашенко и правоохранительным органам Беларуси за возможность «провести необходимые следственные действия» с Протасевичем. В итоге, мол, были получены признательные показания.

Ряд аналитиков сделал вывод, что Минск подставили — и за этим видится интерес Кремля максимально дискредитировать незадачливого союзника в глазах Украины и Запада.

Нелегалы: Литва подозревает гибридную войну

Возвращаясь к отношениям с Вильнюсом, стоит подчеркнуть, что там стоят на ушах от резко возросшего потока нелегалов из Беларуси. И называют это гибридной войной, подозревая , что белорусские власти умышленно пропускают таких мигрантов в ЕС, чтобы досадить ему в ответ на санкции, прекращение финансовой помощи (в том числе для обустройства границы).

Минск делает невинный вид и заверяет, что белорусские пограничники, как обычно, смотрят в оба. Но почему тогда просочившихся на ту сторону нелегалов стало так много? По данным МВД Литвы, с начала года задержано 392 иностранца, которые пересекли границу этой страны, придя из Беларуси, из них 204 задержали с 1 по 16 июня. Общая цифра задержанных в 2021 году уже в несколько раз выше, чем за весь прошлый год.

А главное, в странах ЕС охотно цитируют в этой связи сообщения ряда близких к белорусским властям медиа о том, что Лукашенко 26 мая в парламенте заявил: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Репутация трудно нарабатывается, но разрушается легко и зачастую непоправимо. Репутация Минска на международной арене и раньше была, мягко говоря, не блестящей. И уж просто катастрофически подорвали ее за последний год, когда режим ввязался в конфронтацию с изрядной частью мира. Причем белорусское начальство продолжает наступать на грабли, делая свой имидж еще мрачнее.

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