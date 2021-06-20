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В Дзержинском районе спасатели достали из колодца мужчину

20.06.2021 11:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Марс Дзержинского района мужчина не смог сам выбраться из колодца - доставать его пришлось спасателям, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Сообщение в службу спасения поступило 19 июня в 22.22. Оказалось, что мужчина спустился в колодец при помощи троса, чтобы помочь соседу достать погружной насос. Вернуться таким же способом не получилось, так как трос оборвался.

Как рассказал начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №1 Дзержинского районного отдела по ЧС Андрей Красовский, по прибытии спасателей возле колодца были люди, но помочь застрявшему на глубине 15 м мужчине не могли.

Мужчина был в сознании и работники МЧС передали ему по веревке пояс пожарного, но самостоятельно он обвязаться не смог. Пожарный спустился на дно колодца и помог мужчине выбраться. В операции спасения принимали участие и местные жители.

Спасенный госпитализирован.-0-

В Дзержинском районе спасатели достали из колодца мужчину

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение в службу спасения поступило 19 июня в 22.22. Оказалось, что мужчина спустился в колодец при помощи троса, чтобы помочь соседу достать погружной насос....
 
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