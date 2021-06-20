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Следствие по «делу о госперевороте» продлили до октября

20.06.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом написал один из фигурантов уголовного дела председатель партии БНФ Григорий Костусев. В письме он отметил, что «вины в сговоре не признает».




 

Кроме Костусева обвиняемыми в деле «о сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем являются Александр Федута, Юрий Зенкович и еще 6 лиц.
 
«11 июня мне вручили постановление Генеральной прокуратуры о продлении расследования еще на 4 месяца, до 12 октября 2021 года», – цитирует письмо политика «Радыё Свабода».
 
Меру пресечения ему оставили без изменений. Политик остается за решеткой.
 
«Не знаю, что им нужно, потому что буду в режиме ожидания просто сидеть. Боятся, что сбегу за границу или повлияю на ход следствия. Абсурд, да и только. Не знаю, что они хотят изменить, ведь вины в сговоре я не признаю. БТ интервью не давал», – пишет Костусев.
 
Государственные каналы показывали в эфире фрагементы оперативной съемки, на которых политик якобы признал вину. В более ранних письмах Костусев писал, что в расследовании дела «нет никаких сдвигов, все затихло».
 
 
 
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Об этом написал один из фигурантов уголовного дела председатель партии БНФ Григорий Костусев. В письме он отметил, что «вины в сговоре не признает».
 
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