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В Армении на избирательном участке открыли стрельбу

20.06.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В день внеочередных выборов в армянский парламент на одном из избирательных участков открыли стрельбу. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Выстрелы прозвучали в селе Азаташен Араратской области. Прибывшие на место оперативники выяснили, что произошла ссора между представителями «Процветающей Армении» и партии «Верелк». Один из участников конфликта сделал несколько выстрелов из газового пистолета.

Оружие изъято, полиция проводит расследование.

Накануне, 19 июня, президент Армен Саркисян обратился к избирателям и призвал голосовать их честно и свободно.

По данным опросов, главная борьба развернется между блоками исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна («Мой шаг») и бывшего президента Роберта Кочаряна («Армения»).

В стране несколько месяцев проходили митинги с требованием отставки Пашиняна, которого обвиняли в поражении во время последней войны в Нагорном Карабахе. Сам премьер утверждал, что чист перед народом.
 
 
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В день внеочередных выборов в армянский парламент на одном из избирательных участков открыли стрельбу. Об этом сообщает «Sputnik Армения».
 
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