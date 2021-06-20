В Армении на избирательном участке открыли стрельбу

Выстрелы прозвучали в селе Азаташен Араратской области. Прибывшие на место оперативники выяснили, что произошла ссора между представителями «Процветающей Армении» и партии «Верелк». Один из участников конфликта сделал несколько выстрелов из газового пистолета.





Оружие изъято, полиция проводит расследование.





Накануне, 19 июня, президент Армен Саркисян обратился к избирателям и призвал голосовать их честно и свободно.





По данным опросов, главная борьба развернется между блоками исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна («Мой шаг») и бывшего президента Роберта Кочаряна («Армения»).





В стране несколько месяцев проходили митинги с требованием отставки Пашиняна, которого обвиняли в поражении во время последней войны в Нагорном Карабахе. Сам премьер утверждал, что чист перед народом.