«Не признаю вины. БT интервью не давал», Следствие по «делу о перевороте» продлили до октября

Об этом сообщил родственникам один из фигурантов уголовного дела, председатель партии БНФ Рыгор Кастусев, передает Радыё Свабода.
Почему дело было продлено до октября, политик не понимает.
«Не знаю, что им нужно, поскольку буду в режиме ожидания просто сидеть. Боятся, что я сбегу за границу или повлияю на ход расследования. Абсурд да и только. Я не знаю, что они хотят изменить, потому что не признаю вины в заговоре. БT интервью не давал», — пишет Кастусев.
Напомним, ранее БT показывал видео, на котором Кастусев признал себя виновным, но оно вызвало вопросы, поскольку содержало очевидные признаки монтажа.
Помимо Костусева, по делу о «сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем» обвиняются Александр Фядута, Юрий Зянкович и еще шесть человек.