﻿ «Не признаю вины. БT интервью не давал», Следствие по «делу о перевороте» продлили до октября. 21.by
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«Не признаю вины. БT интервью не давал», Следствие по «делу о перевороте» продлили до октября

20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщил родственникам один из фигурантов уголовного дела, председатель партии БНФ Рыгор Кастусев, передает Радыё Свабода.

«Не признаю вины. БT интервью не давал», Следствие по «делу о перевороте» продлили до октября

Почему дело было продлено до октября, политик не понимает.

«Не знаю, что им нужно, поскольку буду в режиме ожидания просто сидеть. Боятся, что я сбегу за границу или повлияю на ход расследования. Абсурд да и только. Я не знаю, что они хотят изменить, потому что не признаю вины в заговоре. БT интервью не давал», — пишет Кастусев.

Напомним, ранее БT показывал видео, на котором Кастусев признал себя виновным, но оно вызвало вопросы, поскольку содержало очевидные признаки монтажа.

Помимо Костусева, по делу о «сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем» обвиняются Александр Фядута, Юрий Зянкович и еще шесть человек.

 
 
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Об этом  сообщил родственникам один из фигурантов уголовного дела.
 
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