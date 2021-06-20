«Не признаю вины. БT интервью не давал», Следствие по «делу о перевороте» продлили до октября

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Об этом сообщил родственникам один из фигурантов уголовного дела, председатель партии БНФ Рыгор Кастусев, передает Радыё Свабода .





Почему дело было продлено до октября, политик не понимает.

«Не знаю, что им нужно, поскольку буду в режиме ожидания просто сидеть. Боятся, что я сбегу за границу или повлияю на ход расследования. Абсурд да и только. Я не знаю, что они хотят изменить, потому что не признаю вины в заговоре. БT интервью не давал», — пишет Кастусев.

Напомним, ранее БT показывал видео, на котором Кастусев признал себя виновным, но оно вызвало вопросы, поскольку содержало очевидные признаки монтажа.

Помимо Костусева, по делу о «сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем» обвиняются Александр Фядута, Юрий Зянкович и еще шесть человек.