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Латушко: «Остается алгоритм: освобождай и уходи, или — уходи, а мы освободим сами»

20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик прокомментировал готовящийся новый пакет санкций.

В интервью на телеканале Дождь Павел Латушко отметил, что Лукашенко постоянно пытается показать свое превосходство ЕС и полное пренебрежение всеми правилами и законами, как внутри страны, так и за рубежом. Однако, по его мнению, санкции — серьезный инструмент влияния на режим.

— Уже сейчас понятно, что это серьезный удар по режиму. Наша главная цель — мы хотим лишить все каналы финансирования режима с точки зрения коррупционной составляющей, что нельзя зарабатывать на бюджете, белорусском народе, то есть все коррупционеры должны пострадать. Второе — это прекратить или ограничить возможности финансирования репрессивного аппарата Лукашенко. Я даже считаю, что Лукашенко остается в ближайшие месяцы следующий алгоритм действий — освобождай и уходи, или — уходи, а мы освободим сами, — заявил Латушко.

Напомним, среди обсуждаемых санкций — запрет для европейских банков на новые кредиты для Беларуси. Кроме того, инвесторам из ЕС хотят ограничить покупку краткосрочных облигаций и предоставлять инвестиционные услуги. Санкции также предусматривают запрет на вывоз из Беларуси калия, коммуникационного оборудования, «которое может использоваться для шпионажа», и более жесткое эмбарго на поставки оружия, включая охотничье. Ограничения затронут нефтегазовый сектор Беларуси и табачную промышленность.

Принять эти санкции могут уже на следующей неделе на саммите Евросоюза.

 
 
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Политик прокомментировал готовящийся новый пакет санкций.
 
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