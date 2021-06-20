Астероид размером с два футбольных поля сблизится с Землей 25 июня

Астероид, размеры которого сопоставимы с размером двух футбольных полей, максимально приблизится к Земле 25 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA.



Фото: travelask.ru.

Речь идет об астероиде 441987 (2010 NY65), диаметр которого составляет около 228 метров. Небесное тело впервые было обнаружено в июле 2010 года, с тех пор за ним велось наблюдение.

В NASA выяснили, что скорость полета астероида относительно Земли составляет 13,35 км/с, или 13300 км/ч, а период обращения вокруг Солнца составляет 3685 земных суток.

В ближайшей к Земле точке объект будет находиться от нашей планеты примерно в 5,8 млн км, на расстоянии в более чем в 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны

В феврале этого года астероид 2020 XU6 с сопоставимыми размерами (213 м) уже пролетал мимо Земли. Тогда он приблизился к планете на расстояние более 4 млн км.

Опрошенные РБК эксперты ранее сообщали, что мимо Земли благополучно пролетали небесные тела размером около 200 м и на расстоянии в несколько раз меньшим чем 3 млн км. «Если астероид диаметром 200 метров попадает в Землю и при этом не попадает в густонаселенную часть планеты, город какой-нибудь, ничего ужасного не произойдет. Это, конечно, неприятно, но не катастрофа для Земли», — указывал тогда ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.