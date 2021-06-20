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Примаков: Россотрудничество поддержит любые образовательные инициативы

20.06.2021 11:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Россотрудничество будет сопровождать и поддерживать любые образовательные инициативы соотечественников за рубежом. Об этом заявил глава ведомства Евгений Примаков на пленарном заседании Международного форума российских соотечественников под названием "22 июня 1941 г. Победа будет за нами!", передает корреспондент Sputnik.

"Учебниками, учителями, программами, стажировками, поддержкой грантовых кампаний Агентство в состоянии сопровождать все эти проекты. Если есть желание сделать частную группу детского садика, школу – все, что угодно, мы поддержим", – сказал он.

Россотрудничество

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, в настоящее время представлено в 80 странах.

Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного взаимодействия, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В мире должна появиться сеть русских школ, классов, досуговых центров и кружков. Россотрудничество готово предоставить для этого площадки и оказать поддержку,...
 
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