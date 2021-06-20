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В Могилеве на пожаре спасен молодой мужчина

20.06.2021 11:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Могилевского городского отдела МЧС спасли на пожаре молодого мужчину, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Вечером 19 июня в МЧС сообщили о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на ул.Вавилова.

Спасатели вынесли из горевшей квартиры ее хозяина 1990 года рождения. Мужчина в тяжелом состоянии, он госпитализирован в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Огонь повредил имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели вынесли из горевшей квартиры ее хозяина 1990 года рождения. Мужчина в тяжелом состоянии, он госпитализирован в городскую больницу скорой медицинской...
 
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