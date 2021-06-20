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Пиневич заявил о решении проблемы с нехваткой второго компонента вакцины "Спутник V"

20.06.2021 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопрос с поставкой второго компонента "Спутник V" в Беларуси решен, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Честно скажу, не видим большой трагедии в несвоевременном поступлении второго компонента вакцины. Да, это сбой логистических цепей, которые были для нас важны. Они (проблемы с поставкой – ИФ) были решены, это буквально несколько дней. Мы получили 160 тыс. доз второго компонента одной партией и затем еще 90 тыс. доз, поэтому сейчас эта проблема ликвидирована в целом", - заявил Пиневич в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.

"В производстве вакцины "Спутник V" есть свои особенности, исходя из того, что второй компонент, скажем так, несколько хуже "выращивается". Первый момент – то, что мы получаем вакцину на розлив, второй, для нас обязательный, – весь контроль качества проходит в Москве. То есть мы осуществляем достаточно большой технологический процесс. Мы осуществляем, безусловно, свой, внутренний контроль, но затем все партии уходят на контроль в Москву", - подчеркнул министр. Его цитирует Интерфакс
 
 
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Вопрос с поставкой второго компонента "Спутник V" в Беларуси решен, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
 
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