"Честно скажу, не видим большой трагедии в несвоевременном поступлении второго компонента вакцины. Да, это сбой логистических цепей, которые были для нас важны. Они (проблемы с поставкой – ИФ) были решены, это буквально несколько дней. Мы получили 160 тыс. доз второго компонента одной партией и затем еще 90 тыс. доз, поэтому сейчас эта проблема ликвидирована в целом", - заявил Пиневич в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.





цитирует Интерфакс "В производстве вакцины "Спутник V" есть свои особенности, исходя из того, что второй компонент, скажем так, несколько хуже "выращивается". Первый момент – то, что мы получаем вакцину на розлив, второй, для нас обязательный, – весь контроль качества проходит в Москве. То есть мы осуществляем достаточно большой технологический процесс. Мы осуществляем, безусловно, свой, внутренний контроль, но затем все партии уходят на контроль в Москву", - подчеркнул министр. ЕгоИнтерфакс



