Меркель вспомнила Крым и Донбасс во время речи о нападении Германии на СССР в 1941 году

DW. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в речи по случаю 80-летия нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года, сообщает





"Германия, как и весь Европейский союз, считает неприемлемым, что Россия аннексией Крыма и масштабной поддержкой сепаратистов на востоке Украины нарушила международное право и этим поставила под вопрос европейский послевоенный порядок", - сказала она.





При этом Меркель заявила о необходимости диалога с Россией и упомянула об исторической связи Германии и России.





Канцлер заявила, что ФРГ признает ответственность за преступления нацистов. "Для нас, немцев, это - повод для стыда", - сказала она и вспомнила о миллионах жертв Второй мировой войны на российской, украинской и белорусской территориях, а также в странах Балтии.





Меркель особо отметила политику президента СССР Михаила Горбачева, благодаря которой Германия смогла мирно воссоединиться в 1990 году.





Канцлер ФРГ коснулась и недавних событий на постсоветском пространстве. С большим сожалением она высказалась о том, что "активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена - более того, стала невозможной".





переводи т rbc.ua "Когда мирные демонстранты и неугодные представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения", - подчеркнула Меркель,т rbc.ua



