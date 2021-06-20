Власти придумали, как решить проблему совхозов за свет и газ

Счета откроют для тех агропромышленных юрлиц, у которых на 15 апреля была задолженность по оплате электроэнергии и газа за январь-март 2021 года. Срок действия счетов — до конца 2026 года.





Деньги, которые поступают на эти счета, могут идти только на оплату электроэнергии и газа. Юрлица, перерабатывающие сельхозпродукцию, должны будут ежемесячно перечислять 1,5% выручки на свои спецсчета и еще 1,5% от стоимости отгруженной продукции от «совхозов» (на спецсчета «совхозов»).