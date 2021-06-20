«Вины не признаю, БТ интервью не даю». Костусев сообщил, что расследование о госперевороте продлено до октября

Расследование дела о госперевороте продлено на четыре месяца, до октября 2021 года, сообщил председатель Партии БНФ Григорий Костусев в письме родным.



Григорий Костусев. Фото: БелаПАН.

«11 июня мне вручили постановление Генеральной прокуратуры о продолжении расследования еще на четыре месяца, до 12 октября 2021 года. Значит и мера пресечения продлена до 12 октября», — написал Костусев.

Политик отметил, что по его делу «полное затишье», «месяц уже никуда не вызывают».

«Не знаю, что им нужно, так как буду в режиме ожидания просто сидеть. Причина, по версии прокуратуры, — боятся, что я сбегу за границу или буду воздействовать на ход следствия. Абсурд да и только. Не знаю, что они хотят изменить, так как вины в сговоре не признаю, БТ интервью не даю», — добавил политик.

Зять Костусева Дмитрий Антончик считает, что рассчитывать на его освобождение в ближайшее время не стоит.

«В интернете сейчас активно обсуждается возможная амнистия для политзаключенных. Была небольшая надежда, что она коснется и Григория Костусева. Но, как следует из его последнего письма, срок следствия продлили до шести месяцев и в ближайшее время на амнистию рассчитывать нельзя», — отметил он в комментарии БелаПАН .

64-летнего Костусева задержали 12 апреля в Шклове (Могилевская область) и доставили в КГБ.

17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. «Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал он во время подхода к пулу своих журналистов на субботнике.

«Мы их захватили в Москве, они побоялись [приехать в Минск]. Из США прилетели — агентура. Фамилия его — какой-то Зенкович (адвокат Юрий Зенкович. — БелаПАН.). Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш был этот — Федута (политтехнолог, первый пресс-секретарь Лукашенко Александр Федута. — БелаПАН.). Потом стали шире смотреть: Костусев появился там», — сказал Лукашенко.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем), им угрожает от 8 до 12 лет лишения свободы.