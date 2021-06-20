На Днепре возле Лоева сотрудник МЧС спас двух тонувших девочек-подростков

В субботу, 19 июня, на реке Днепр в районе деревни Страдубка Лоевского района случилось ЧП с купающимися детьми.



Днепр возле деревни Страдубка Лоевского района. Фото: geoecograph.blogspot.com.

Около 14:00 отдыхающие у реки две школьницы 15 и 16 лет заметили тонущую 12-летнюю девочку. Подруги бросились в воду и помогли ей добраться до мелководья, однако самим выбраться на берег не хватило сил.

На счастье в это время вдоль реки шел старшина внутренней службы Лоевского районного отдела МЧС Борис Грицков. В это время он был свободен от службы, но, услышав крики о помощи, поспешил на помощь тонущим подросткам и вытащил их из реки. Девочек осмотрели медики, которые пришли к выводу, что в госпитализации они не нуждаются.

Командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 старшина Борис Грицков служит в МЧС с 2009 года и зарекомендовал как настоящий профессионал.