Мэр Столина поучил молодёжь, как нужно зарабатывать деньги

Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

БелТА

«Скоро исполнится год после августовских событий 2020 года в Беларуси, а наши недруги продолжают нагнетать обстановку, рассчитывая на то, что белорусы выйдут на улицы и сметут власть», — заявил он.

«Обращаясь к сегодняшней молодежи, хочется сказать, что ничего бесплатного в этом мире нет. Деньги нужно заработать трудом, а не действиями по указке западных кураторов. По-моему, не стоит таким образом зарабатывать, чтобы завтра каяться в своих грехах», — уверен Григорий Протосовицкий.