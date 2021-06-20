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Мэр Столина поучил молодёжь, как нужно зарабатывать деньги

20.06.2021 12:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мэр Столина поучил молодёжь, как нужно зарабатывать деньги
Фото: БЕЛТА
Деньги нужно зарабатывать трудом, а не действиями по указке западных кураторов, заявил БелТА мэр Столина Григорий Протосовицкий.

«Скоро исполнится год после августовских событий 2020 года в Беларуси, а наши недруги продолжают нагнетать обстановку, рассчитывая на то, что белорусы выйдут на улицы и сметут власть», — заявил он.


«Обращаясь к сегодняшней молодежи, хочется сказать, что ничего бесплатного в этом мире нет. Деньги нужно заработать трудом, а не действиями по указке западных кураторов. По-моему, не стоит таким образом зарабатывать, чтобы завтра каяться в своих грехах», — уверен Григорий Протосовицкий.
 
 
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«Обращаясь к молодежи, хочется сказать, что ничего бесплатного в этом мире нет», — уверен Протосовицкий.
 
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