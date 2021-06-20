|
Мэр Столина поучил молодёжь, как нужно зарабатывать деньги
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
«Скоро исполнится год после августовских событий 2020 года в Беларуси, а наши недруги продолжают нагнетать обстановку, рассчитывая на то, что белорусы выйдут на улицы и сметут власть», — заявил он.
«Обращаясь к сегодняшней молодежи, хочется сказать, что ничего бесплатного в этом мире нет. Деньги нужно заработать трудом, а не действиями по указке западных кураторов. По-моему, не стоит таким образом зарабатывать, чтобы завтра каяться в своих грехах», — уверен Григорий Протосовицкий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Обращаясь к молодежи, хочется сказать, что ничего бесплатного в этом мире нет», — уверен Протосовицкий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)