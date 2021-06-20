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Рыгор Кастусев. Фото: svaboda.org

Радыё Свабода

«Не знаю, что им нужно, поскольку буду в режиме ожидания просто сидеть. Боятся, что я сбегу за границу или повлияю на ход расследования. Абсурд да и только. Я не знаю, что они хотят изменить, потому что не признаю вины в заговоре. БT интервью не давал», — пишет Рыгор Кастусев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не признаю вины. БT интервью не давал», Следствие по «делу о перевороте» продлили до октября Почему дело было продлено до октября, политик не понимает.

Почему дело было продлено до октября, политик не понимает.Напомним, ранее БT показывал видео, на котором Кастусев признал себя виновным, но оно вызвало вопросы, поскольку содержало очевидные признаки монтажа.Помимо Костусева, по делу о «сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем» обвиняютсяи еще шесть человек.