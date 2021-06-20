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«Не признаю вины. БT интервью не давал», Следствие по «делу о перевороте» продлили до октября
Источник материала: UDF
Рыгор Кастусев. Фото: svaboda.org
Почему дело было продлено до октября, политик не понимает.
«Не знаю, что им нужно, поскольку буду в режиме ожидания просто сидеть. Боятся, что я сбегу за границу или повлияю на ход расследования. Абсурд да и только. Я не знаю, что они хотят изменить, потому что не признаю вины в заговоре. БT интервью не давал», — пишет Рыгор Кастусев.
Напомним, ранее БT показывал видео, на котором Кастусев признал себя виновным, но оно вызвало вопросы, поскольку содержало очевидные признаки монтажа.
Помимо Костусева, по делу о «сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем» обвиняются Александр Федута, Юрий Зенькович и еще шесть человек.
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Почему дело было продлено до октября, политик не понимает.
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