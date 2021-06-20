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Пришла пора реабилитировать молоко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медики назвали доступный продукт, который оказался очень полезным для сердца Эксперимент с участием 136 тысяч добровольцев продолжался девять лет.

К нему были привлечены 136000 человек из 21 страны мира.Ученые, проводившие исследование, пришли к выводу, что молоко полезно для сосудов и сердца. Но это утверждение противоречит устоявшемуся мнению диетологов и врачей- кардиологов о том, что молоко и молочные продукты источники вредных для организма холестерина и жиров.Ученые из Prospective Urban Rural Epidemiological проводили исследование пищевых привычек 136000 человек, проживающих на разных континентах. Их основной задачей было определить связь питания с патологиями сердечно-сосудистой системы, в частности – с инфарктами и инсультами.Согласно полученным результатам, самый высокий уровень потребления продуктов, содержащих молоко, приходится на Европу и Северную Америку. Проживающие там люди выпивали в среднем 4 стакана молока в день. Самый низкий результат продемонстрировали жители Юго-Восточной и Южной Азии, Африки и Китая. Они употребляли не больше 1 стакана молока ежедневно.Отметим, что наблюдение за здоровьем участников велось на протяжении девяти лет. За этот период было зарегистрировано 6796 смертей и 8555 серьезных заболеваний и неотложных состояний, таких как инфаркт миокарда.Любители молока, по сравнению с теми, кто пренебрегал его употреблением, умирали намного реже. За девять лет в процентном соотношении умерло 3,4% тех, кто регулярно пил молоко.Таким образом был открыт профилактический эффект цельного молока, в котором достаточно высокое количество жиров и холестерина. Отметим, что исследователи не полностью уверенны в результатах и планируют изучить влияние молочных продуктов на кровеносные сосуды. Результаты могут быть некорректными потому, что было фактически сравнено население Европы и Северной Америки со странами Африки и Азии, где уровень жизни несоизмеримо хуже.Авторы проекта заявляют, что регулярное употребление цельного молока и молокопродуктов может оказаться полезным в виде профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому эту группу продуктов надо всячески продвигать и поощрять к употреблению в странах с низким уровнем доходов и высоким уровнем бедности.