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Рыбак в Могилевском районе получил удар током под линиями электропередач

20.06.2021 12:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе мужчина рыбачил на мелиоративном канале под линиями электропередач и получил удар электрическим током, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о госпитализации 52-летнего горе-рыбака с ожогами поступило в МЧС минувшим вечером. Мужчина удил рыбу на мелиоративном канале возле деревни Холопеничи Глусского района и забыл о технике безопасности. В результате неосторожного обращения с рыболовной удочкой под линиями электропередач во время рыбалки он был поражен электротоком.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина удил рыбу на мелиоративном канале возле деревни Холопеничи Глусского района и забыл о технике безопасности.
 
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