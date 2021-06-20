Рыбак в Могилевском районе получил удар током под линиями электропередач

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе мужчина рыбачил на мелиоративном канале под линиями электропередач и получил удар электрическим током, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о госпитализации 52-летнего горе-рыбака с ожогами поступило в МЧС минувшим вечером. Мужчина удил рыбу на мелиоративном канале возле деревни Холопеничи Глусского района и забыл о технике безопасности. В результате неосторожного обращения с рыболовной удочкой под линиями электропередач во время рыбалки он был поражен электротоком.-0-