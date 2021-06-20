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Стало известно, сколько денег сберегают белорусы в 2021 году: на западе в 2 раза больше, чем на востоке

20.06.2021 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сбережения населения являются одним из важнейших резервов в любой экономике. Поэтому чиновники пытаются узнать, какие деньги граждане хранят под подушкой, пишет ресурс banki24.by.

Стало известно, сколько денег сберегают белорусы в 2021 году: на западе в 2 раза больше, чем на востоке
иллюстрация: s13.ru
Сбережения населения являются одним из важнейших резервов в любой экономике. Поэтому чиновники пытаются узнать, какие деньги граждане хранят под подушкой, пишет ресурс banki24.by.

Оценка сбережений населения в Беларуси проводится каждый квартал. Она происходит в рамках замеров уровня жизни домашних хозяйств.

Отсутствие возможности отложить хотя бы 100 BYN на «черный день» власти относят к материальной депривации. Материальные депривации в РБ — это вызванные недостатком денежных средств лишения, наличие которых приводит домашние хозяйства к исключению из принятого в стране образа жизни.

В Беларуси признано 14 материальных деприваций. Критерием отбора выступает признание лишений признаком малообеспеченности не менее 85% респондентов, которые приняли участие в обследовании по уровню жизни. Данные по материальным лишениям раскрывают раз в году. Например, в 2020-м в недостатке денег на оплату непредвиденных расходов в 100 BYN признались 23% домашних хозяйств Беларуси.

В городах и поселках городского типа об отсутствии даже 100 BYN на «черный день» сообщили 20,1% домашних хозяйств, а на селе — 30,3%. По существу, эти семьи выпадают из сберегательного процесса и живут от зарплаты до зарплаты, а то и в долг.

Статорганы относят вклады и сбережения белорусов к одной из статей денежных расходов домохозяйств. В 1 квартале 2021 года на данные цели население отложило 10,5% (каждый десятый рубль). В пересчете на деньги вклады и сбережения на одно домашнее хозяйство потянули 146,7 BYN в месяц.

Далеко не все белорусы имеют возможность делать какие-то заначки в банках или под подушкой. В 1 квартале о таковых признались лишь 34,4% домашних хозяйств — чуть больше трети. Если брать только запасливую категорию населения, то в среднем на домохозяйство выходит не 146,7, а 426,4 BYN в месяц. Соответственно, за квартал это эквивалентно 1279 BYN, за год — 5117 BYN. Поскольку в среднем по статистике домохозяйстве есть дети, то реальные расходы на сберегающих лиц будут еще выше.

Больше всего денег откладывают жители Минска. Минчане занимают первое место как по сумме вкладов и сбережений, так и по доле заначек в бюджете семьи. В 1 квартале вклады и сбережения в расчете на домохозяйство в Минске составили 275,9 BYN в месяц, или 15,2% денежных расходов.

В областях ситуация ощутимо хуже. Аутсайдером выступает Могилевская область, где вклады и сбережения достигают всего 64,2 BYN в месяц, или 5,3%. На другом полюсе находится Гродненская область со 137,9 BYN в месяц, или 10,2%.
 
Теги: Минск
 
 
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Сбережения населения являются одним из важнейших резервов в любой экономике. Поэтому чиновники пытаются узнать, какие деньги граждане хранят под подушкой, пишет...
 
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