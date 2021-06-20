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Андрей Феклистов заинтересовал три клуба КХЛ
Источник материала: Партизан
Лучший бомбардир и снайпер чемпионата Беларуси Андрей Феклистов, выступающий за солигорский "Шахтер", попал в сферу интересов трех клубов КХЛ.
Об этом
Интерес к россиянину проявляют минское "Динамо", "Сочи" и ХК "Адмирал".
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Лучший бомбардир и снайпер чемпионата Беларуси Андрей Феклистов, выступающий за солигорский "Шахтер", попал в сферу интересов трех клубов КХЛ.
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