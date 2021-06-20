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Фото: Помните, как 33 года назад в Куропатах прошел первый массовый митинг памяти
Источник материала: Партизан
33 года назад в Куропатах прошел первый массовый митинг памяти Эти акции стали началом открытия правды.
Это произошло 19 июня 1988 года после публикации в газете «Литература и Искусство» статьи «Куропаты — дорога смерти», напоминает «Белсат».
Эти события стали началом открытия правды про массовые убийства людей во время сталинских репрессий в Беларуси. По разной информации, с 1937 по 1941 год только в Куропатах по политическим мотивам убили от 40 до 200 тысяч мирных граждан.
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33 года назад в Куропатах прошел первый массовый митинг памяти Эти акции стали началом открытия правды.
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