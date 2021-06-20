







Эта встреча полностью ложится в концепцию предстоящего транзита власти, который готовит руководство России. Цель переговоров и с Байденом, и с Эрдоганом - нейтрализация угроз внешнего вмешательства в процесс транзита. Именно договоренности с США и Турцией российское руководство небезосновательно считает обязательным условием для начала финальной серии транзита.

Да, есть ещё и Лукашенко - буйный младший брат Путина, которого надо убедить не "бузить" полгода, поэтому и очередная встреча с Лукашенко уже не за горами.





В общем, прекрасная у Путина компания на лето: Байден, Эрдоган и Лукашенко. Как там у классика: "Гомер, Мильтон и Паниковский".