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"Прекрасная у Путина компания на лето: Байден, Эрдоган и Лукашенко"

20.06.2021 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следующий лидер, с кем запланирована встреча у Путина, это Эрдоган, пишет российский телеграм-канал "Генерал СВР".



Эта встреча полностью ложится в концепцию предстоящего транзита власти, который готовит руководство России. Цель переговоров и с Байденом, и с Эрдоганом - нейтрализация угроз внешнего вмешательства в процесс транзита. Именно договоренности с США и Турцией российское руководство небезосновательно считает обязательным условием для начала финальной серии транзита.
 
Да, есть ещё и Лукашенко - буйный младший брат Путина, которого надо убедить не "бузить" полгода, поэтому и очередная встреча с Лукашенко уже не за горами.

В общем, прекрасная у Путина компания на лето: Байден, Эрдоган и Лукашенко. Как там у классика: "Гомер, Мильтон и Паниковский". 
 
 
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Следующий лидер, с кем запланирована встреча у Путина, это Эрдоган, пишет российский телеграм-канал "Генерал СВР".
 
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