Источник материала: UDF



Продукция Scandia Steel

цитирует письмо телеграм-канал "Экономика Беларуси". "Мы разделяем ваши опасения по поводу случаев преследования рабочих", —письмо телеграм-канал "Экономика Беларуси".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шведская компания Scandia Steel останавливает бизнес-отношения с БМЗ Совет директоров Scandia Steel изучил ситуацию в Беларуси.

В своем ответе, который пришёл 18 июня 2021 года на почту Профессионального союза белорусов в Великобритании (PUBB), Scandia Steel заявляет, что "серьезно относится ко всем заявлениям о нарушениях прав человека, будь то в отношении собственной деятельности или деловых отношений".Совет директоров Scandia Steel изучил ситуацию и решил "постепенно отказаться от БМЗ как поставщика и отказаться от размещения заказов на поставки в будущем".