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Шведская компания Scandia Steel останавливает бизнес-отношения с БМЗ
Источник материала: UDF
Продукция Scandia Steel
В своем ответе, который пришёл 18 июня 2021 года на почту Профессионального союза белорусов в Великобритании (PUBB), Scandia Steel заявляет, что "серьезно относится ко всем заявлениям о нарушениях прав человека, будь то в отношении собственной деятельности или деловых отношений".
"Мы разделяем ваши опасения по поводу случаев преследования рабочих", —
Совет директоров Scandia Steel изучил ситуацию и решил "постепенно отказаться от БМЗ как поставщика и отказаться от размещения заказов на поставки в будущем".
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Совет директоров Scandia Steel изучил ситуацию в Беларуси.
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