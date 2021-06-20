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Шведская компания Scandia Steel останавливает бизнес-отношения с БМЗ

20.06.2021 12:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Шведская компания Scandia Steel останавливает бизнес-отношения с БМЗ
Продукция Scandia Steel
Крупная шведская компания Scandia Steel останавливает деловые отношения с Белорусским металлургическим заводом. Шведы отказываются от размещения новых заказов на БМЗ из-за нарушений прав рабочих.

В своем ответе, который пришёл 18 июня 2021 года на почту Профессионального союза белорусов в Великобритании (PUBB), Scandia Steel заявляет, что "серьезно относится ко всем заявлениям о нарушениях прав человека, будь то в отношении собственной деятельности или деловых отношений".

"Мы разделяем ваши опасения по поводу случаев преследования рабочих", — цитирует письмо телеграм-канал "Экономика Беларуси".


Совет директоров Scandia Steel изучил ситуацию и решил "постепенно отказаться от БМЗ как поставщика и отказаться от размещения заказов на поставки в будущем".
 
 
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Совет директоров Scandia Steel изучил ситуацию в Беларуси.
 
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