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В Беларуси 10 человек утонули за минувшие сутки
Источник материала: UDF
Фото: pixabay
Информация еще утоняется.
Кто-то утонул, кого-то еще ищут. Где-то обнаружено тело человека, время и обстоятельства гибели которого устанавливает судебно-медицинская экспертиза.
Некоторые несчастные случаи заканчиваются хорошо – и тонущих спасают. К примеру, в Лоевском районе из Днепра достали двух школьниц.
Также на городском пляже Гомеля в озере Буром работники ОСВОД спасли мальчика 2017 года рождения, помощь медиков ему не понадобилась. Но вот мужчину 1993 года рождения, которого достали из реки Ипуть добрушские осводовцы, пришлось госпитализировать.
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Некоторые несчастные случаи заканчиваются хорошо – и тонущих спасают.
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