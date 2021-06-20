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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 20 и 21 июня

20.06.2021 12:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 20 и 21 июня
Фото: Depositphotos.com
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на 20-21 июня, передает Белгидромет.

Из-за высокой температуры (+30…+33°С) и малооблачности есть опасность получения солнечных и тепловых ударов.

Сообщается также, что во вторник, 22 июня, в стране сохранится жаркая погода.

В жару не рекомендуется долго пребывать на солнце, особенно в часы солнцепека с 12 до 16 дня. Следует обязательно носить головные уборы, наносить на тело SPF-кремы, а также пить больше воды.
 
 
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В жару не рекомендуется долго пребывать на солнце, особенно в часы солнцепека с 12 до 16 дня.
 
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