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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 20 и 21 июня В жару не рекомендуется долго пребывать на солнце, особенно в часы солнцепека с 12 до 16 дня.

Из-за высокой температуры (+30…+33°С) и малооблачности есть опасность получения солнечных и тепловых ударов.Сообщается также, что во вторник, 22 июня, в стране сохранится жаркая погода.В жару не рекомендуется долго пребывать на солнце, особенно в часы солнцепека с 12 до 16 дня. Следует обязательно носить головные уборы, наносить на тело SPF-кремы, а также пить больше воды.