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Мнение: Логика шерифа против логики пахана. Им не понять друг друга
Источник материала: Партизан
Путин решил, что ему удалось грамотно провести стрелку с Байденом и можно дальше хулиганить. Вот только драка откладывается, а не отменяется
Байден действует в логике инспектора по делам несовершеннолетних преступников. Он вызвал на строгий разговор хулигана-оболтуса, дал ему испытательный срок для исправления и пригрозил жесткими санкциями за продолжение безобразий.
Путин видит ситуацию по-другому. В его уголовной картине мира: американский, очень опасный пахан вызвал российского пахана на стрелку в Женеву, братва с обеих сторон пришла с "заряженными стволами", мог быть большой кипеж, но пока все обошлось.
В результате Путин решил, что ему удалось грамотно провести стрелку, американский пахан не готов к драке, поэтому можно и дальше хулиганить.
Испытательный срок он провалит, и ответные,
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Путин решил, что ему удалось грамотно провести стрелку с Байденом и можно дальше хулиганить. Вот только драка откладывается, а не отменяется
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