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Крупнейшие нефтетрейдеры мира предсказывают баррель по 100 USD

20.06.2021 13:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цены на нефть, бьющие доковидные рекорды и взлетевшие вдвое с ноября прошлого года, продолжат рост, заявил на сырьевой конференции Financial Times Джереми Вир — глава Trafigura, второго по объемам нефтетрейдера мира.



По его словам, из-за снижения инвестиций в добычу «существует шанс», что стоимость барреля вернется к отметке 100 долларов, которую рынок в последний раз видел в 2014 году.

«Ситуация с предложением (на рынке нефти) вызывает довольно серьезное беспокойство. Объем запасов с 15 лет потребления сократился до 10 лет, а капитальные инвестиции, достигавшие 400 млрд долларов 5 — 6 лет назад, сжались до 100 млрд долларов ежегодно», — сказал Вир (его цитирует Argus).

Это создает долгосрочную базу, которая, «вероятно будет толкать вверх» нефтяные котировки, несмотря на анонсированные планы западных стран перейти на зеленую энергетику, считает топ-менеджер.
 
 
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Цены на нефть, бьющие доковидные рекорды и взлетевшие вдвое с ноября прошлого года, продолжат рост, заявил на сырьевой конференции Financial Times Джереми Вир — глава...
 
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