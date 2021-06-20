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Пенсионерка разогналась на авто до 300 км/час. Куда она так торопилась?

20.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пенсионерка разогналась на авто до 300 км/час. Куда она так торопилась?

Пенсионерка из Барселоны получила большой штраф за превышение скорости (300 километров в час).

В Испании максимальная разрешенная скорость – 60 километров в час. Однако Радар зафиксировал скорость 298 километров в час. Нарушителем порядка была женщина в возрасте на машине Audi Q2.


Фото: autoreview.ru

Штраф она, конечно, оплатила в размере 600 евро. Но при этом все равно находилась в недоумении, как такое могло случиться. О своих переживаниях женщина рассказала журналистам.

Эта история в скором времени просочилась в местные СМИ. Власти проверили достоверность данной информации и сделали публичное заявление, что радар был неисправен. Женщине принесли извинения и аннулировали штраф.


Фото: auto.24tv.ua

И это не первая подобная история. Ранее 79-летняя женщина из Бельгии достигла скорости 238 километров в час на автомобиле Porsche Boxster GTS. Эта дорога общего пользования и скорость на ней ограничена до 100 километров в час. К счастью, происшествия не случилось, женщина просто оплатила штраф 4 тысячи евро.


Фото: zen.yandex.ru

Бабуля-гонщица рассказала, что в тот день ее мучила бессонница, поэтому она решила развеять свою тоску таким образом. Вину она, конечно же, признала.

Автолюбители, когда обсуждали этот случай, отмечали особенность Porsche Boxster GTS развивать скорость до 100 километров в час всего за 4,7 секунды. 


Фото: carpixel.net

 

По материалам сайта topnews.ru

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Пенсионерка из Барселоны получила большой штраф за превышение скорости (300 километров в час). В Испании максимальная разрешенная скорость – 60 километров в час....
 
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