Сладость к чаю из маршмэллоу за 5 минут

Источник материала: ОНТ

Когда хочется чего-то необычного к чаю или кофе, подойдет такой легкий в приготовлении рецепт.

Ингредиенты:

Упаковка из маршмэллоу

Масло сливочное – 20-30 гр.

Шоколад – 100 гр.

Любые орехи – 100 гр.

К маршмэллоу добавить немного масла и растопить на водяной бане или в микроволновке (1,5 минуты). К получившейся массе добавить орехи и перемешать. Мокрой ложкой уложить и распределить по форме получившуюся массу, отправить в холодильник.

Шоколад поломать на кусочки, добавить масло и растопить. Полить им массу из маршмэллоу и орехов. Можно разрезать на кусочки и есть сразу, а можно дать застыть шоколаду.

Фото: pixabay

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