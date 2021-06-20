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Сладость к чаю из маршмэллоу за 5 минут
Источник материала: ОНТ
Когда хочется чего-то необычного к чаю или кофе, подойдет такой легкий в приготовлении рецепт.
Ингредиенты:
Упаковка из маршмэллоу
Масло сливочное – 20-30 гр.
Шоколад – 100 гр.
Любые орехи – 100 гр.
К маршмэллоу добавить немного масла и растопить на водяной бане или в микроволновке (1,5 минуты). К получившейся массе добавить орехи и перемешать. Мокрой ложкой уложить и распределить по форме получившуюся массу, отправить в холодильник.
Шоколад поломать на кусочки, добавить масло и растопить. Полить им массу из маршмэллоу и орехов. Можно разрезать на кусочки и есть сразу, а можно дать застыть шоколаду.
Фото: pixabay
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Когда хочется чего-то необычного к чаю или кофе, подойдет такой легкий в приготовлении рецепт. Ингредиенты: Упаковка из маршмэллоу Масло сливочное – 20-30 гр....
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