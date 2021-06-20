Рецепт холодного кофе. Отличный вариант в жаркую погоду

Источник материала: ОНТ

Для любителей кофе наступление жары – не повод отказываться от любимого напитка. В кофейнях есть множество холодных альтернатив. Но что делать, если вы остались дома? Подойдет отличный рецепт холодного кофе в кубиках, с которым справится любой.

1. Для начала нужно сварить в турке крепкий американо. Можно с сахаром, можно без.

2. После нужно кофе остудить и процедить.

3. Затем заливаем его в формочки для льда и ставим на некоторые время в морозильную камеру.

3. Когда вода превратиться в лед, кофейные кубики можно добавлять в молоко, апельсиновый сок, в тоник или холодную воду с лимоном и специями.

Напиток получится освежающий, бодрящий и очень вкусный. Приятного аппетита!

Фото: Pexels

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