|
Рецепт холодного кофе. Отличный вариант в жаркую погоду
Источник материала: ОНТ
Для любителей кофе наступление жары – не повод отказываться от любимого напитка. В кофейнях есть множество холодных альтернатив. Но что делать, если вы остались дома? Подойдет отличный рецепт холодного кофе в кубиках, с которым справится любой.
1. Для начала нужно сварить в турке крепкий американо. Можно с сахаром, можно без.
2. После нужно кофе остудить и процедить.
3. Затем заливаем его в формочки для льда и ставим на некоторые время в морозильную камеру.
3. Когда вода превратиться в лед, кофейные кубики можно добавлять в молоко, апельсиновый сок, в тоник или холодную воду с лимоном и специями.
Напиток получится освежающий, бодрящий и очень вкусный. Приятного аппетита!
Фото: Pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для любителей кофе наступление жары – не повод отказываться от любимого напитка. В кофейнях есть множество холодных альтернатив. Но что делать, если вы остались...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)