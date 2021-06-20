«Девочка Лида» годы спустя: чем живет сейчас знаменитая героиня?

Источник материала: ОНТ

Наверняка, каждый из нас смотрел великолепную советскую кинокомедию «Операция Ы и другие приключения Шурика». Вы помните милую девушку по имени Лида, которая сдавала экзамены только на «отлично»? Эту милую студентку сыграла на больших экранах актриса по имени Наталья Селезнева.

С момента премьеры киноленты прошел не один десяток лет. Естественно, все актеры, в том числе и исполнительница главной роли, постарели. Наталье Селезневой сейчас 76 лет, однако возраст вовсе не мешает этой потрясающей женщине оставаться в хорошей физической форме. Народная любимица до сих пор полна энергии и жизненного пыла.



Фото: gazeta.ru

Будущая актриса родилась в Москве в 1945 году. Наталье Селезневой повезло появиться на свет в семье известных деятелей искусства: ее отец был фотографом, а мать – художницей. Девочку всегда окружали творческие люди, это не могло не сказаться на ее развитии. С самого детства маленькая Наталья была по уши влюблена в театр и во все, что с ним связано. Было ясно, что девочка непременно станет великой актрисой.

Наталья росла с этой мечтой, и после окончания школы она наконец смогла приступить к ее исполнению. В 1966 году пока никому не известная Селезнева становится студенткой театрального училища имени Бориса Щукина. Спустя некоторое время талант девушки получил признание в театральных кругах, и будущую исполнительницу роли Лидочки пригласили в Театр Сатиры. Именно с этим местом связана большая часть профессиональной жизни актрисы.



Фото: fotostrana.ru

Она сумела завоевать всенародное признание и любовь благодаря тому, что успешно сыграла жену советского ученого Шурика в киноленте «Иван Васильевич меняет профессию». Также стоит отметить роль Катарины из «Кабачка «13 стульев». Сама актриса во всех интервью признается, что ее героини совсем не похожи на нее характером.

Наталья Селезнева оказалась невероятно удачливой не только на актерском поприще, но и в личной жизни. В 1968 году актриса вышла за своего коллегу по цеху – актера и режиссера Владимира Андреева, с которым она была счастлива 52 года.



Фото: starhit.ru

Актриса открыто рассказывает в интервью о том, что в самом начале семейной жизни у нее с мужем было много недопонимания. Молодые люди часто ссорились из-за сущих пустяков, однако все изменилось после рождения сына. Ребенок словно заставил актеров повзрослеть и сплотиться.



Фото: osnmedia.ru





По материалам сайта allwomen.ru

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