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Молодого мужчину спасли на пожаре в Могилеве
Источник материала: ОНТМогилеве" class="one-news__figure-img">
В Могилеве в доме по ул.Вавилова на пожаре спасли мужчину. Об этом
Пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома вечером 19 июня. Работники МЧС из горевшей квартиры вынесли хозяина – мужчину 1990 года рождения. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу.
В квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
Фото: МЧС
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В Могилеве в доме по ул.Вавилова на пожаре спасли мужчину. Об этом сообщает МЧС. Пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома вечером 19 июня....
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