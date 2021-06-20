Молодого мужчину спасли на пожаре в Могилеве

Источник материала: ОНТ

Могилеве" class="one-news__figure-img">

В Могилеве в доме по ул.Вавилова на пожаре спасли мужчину. Об этом сообщает МЧС.

Пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома вечером 19 июня. Работники МЧС из горевшей квартиры вынесли хозяина – мужчину 1990 года рождения. Он в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу.

В квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС

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