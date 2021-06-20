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Ученые в России впервые за 20 лет открыли новый класс антибиотиков

20.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые в России впервые за 20 лет открыли новый класс антибиотиков

Впервые за 20 лет российские ученые открыли новый класс антибиотиков. Результаты исследований опубликовали в научном журнале Angewandte Chemie International Edition, передает телеканал «МИР 24».

Специалисты обнаружили новое семейство природных антибиотиков. Их производят почвенные бактерии стрептомицеты. Из вещества выделили два основных компонента лекарства – гауземицины А и В.

Введение в практику природных антибиотиков достаточно редкое. Последним препаратом был липопептид даптомицин, одобренный в 2003 году.  

Фото: depositphotos.com

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Впервые за 20 лет российские ученые открыли новый класс антибиотиков. Результаты исследований опубликовали в научном журнале Angewandte Chemie International...
 
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