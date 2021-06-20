Что произойдет с организмом, если есть петрушку каждый день? Эффект удивит!

Источник материала: ОНТ

Во многих блюдах используют достаточно недорогую зелень – петрушку. Она имеет много полезных микро- и макроэлементов, а также содержит витамины, которые позволяют человеку оставаться здоровым. Петрушка способствует развитию новых клеток, их делению, а также жизнедеятельности, но при этом ее основное преимущество заключается не только в улучшение обмена веществ внутри тканей. На самом деле существует намного больше положительных эффектов.



Фото: womanel.com

Во-первых, петрушка может укрепить иммунитет и снизить воспаление в организме. Это помогает защищаться от различных заболеваний, в том числе снижая риск развития онкологии и заболеваний сердца и сосудов, укрепляя эту систему. К тому же эта зелень помогает снизить давление и уровень сахара в крови, а также обладает диуретическим эффектом.

Ученые отмечают, что петрушка способствует улучшению пищеварения, зрения, а также поможет снять спазмы гладкой мускулатуры кишечника. Также существуют работы на тему того, что петрушка может налаживать секрецию половых гормонов, это помогает организму замедлить процессы старения.



Фото: gazeta.ru

Витамины в петрушке

Стоит отметить, что в ней содержится более, чем двадцать разных полезных веществ. Например, витамины группы B, фолиевая кислота, витамин C, а также жирорастворимые витамины. А также в состав петрушки входят органические кислоты, жиры и даже минералы.



Фото: zen.yandex.ru

В стеблях растения содержатся разные полезные вещества такие, как бета-каротин, ретинол, то есть витамин А, а также филлохины. А в корнях петрушки можно обнаружить калий, кальций, натрий и магний, в общем все, что необходимо для сердечно-сосудистой системы.

В семенах растения есть эфирные масла, а также линолевая, олеиновая и пальмитиновая кислоты. Еще в ней содержатся витамины и минералы, но при этом их меньше, чем в стеблях и кореньях. Обычно петрушку используют для лечения разных заболеваний, а также в косметологии.

Как сохранить пользу петрушки?

Для того, чтобы все эти полезные вещества в петрушке остались в целостности, нужно правильно уметь ее хранить. К примеру, возможна заморозка растения, которая поможет сохранять все вещества, вкус и запах до полугода, именно поэтому оно так пользуется популярностью.



Фото: suseky.com

Некоторые хозяйки любят именно сушить петрушку для того, чтобы в дальнейшем добавлять ее как приправу для различных блюд. Также возможно из стеблей и листьев делать сок, который можно использовать как примочки для лица, так и для приготовления различных фрешей и смузи.

Для того, чтобы всегда наслаждаться свежей зеленью, стоит посадить это растение в горшочек и активно ухаживать за ним. Во-первых, оно будет выглядеть как элемент декора, а во-вторых, вы всегда сможете использовать петрушку для украшения своих блюд.

По материалам сайта metronews.ru

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