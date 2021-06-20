Лев успешно предсказывает исход футбольных матчей чемпионата Европы

Источник материала: ОНТ

В команде спортивных оракулов пополнение! Обитатель одного из таиландских зоопарков – белый лев по кличке Бой – проявил необычные способности. Он предсказывает исход футбольных матчей чемпионата Европы.

Сотрудники зоопарка предлагают ему стейки с флагами национальных сборных-соперниц, а лев делает выбор. Пока результат неплохой – только одна осечка, да и то из-за ничьей. Такой результат льву технически сложно предсказать. Бой – не первый в профессии: до него этим успешно занимались осьминоги, медведи, коты и даже коза.

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