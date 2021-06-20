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«Ведьмак»: вышел новый тизер второго сезона

20.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ведьмак»: вышел новый тизер второго сезона

В Twitter появился тизер нового сезона сериала «Ведьмак». Сам ролик длится всего 12 секунд.

В тизере показаны кадры, которые быстро сменяют друг друга, но все они связаны с Геральтом. Также звучат фразы: «Ты готов?», «Спасение», «Беги!».

Во втором тизере постоянно появляются руны. Что они означают и к чему – неизвестно. Информации о новом сезоне мало. Известно, что в основе первой серии лежит рассказ «Крупица истины» Анджея Сапковского.

Дата выхода «Ведьмака» пока неизвестна, но первая премьера первой серии запланирована на 2021 год.

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В Twitter появился тизер нового сезона сериала «Ведьмак». Сам ролик длится всего 12 секунд. В тизере показаны кадры, которые быстро сменяют друг друга, но все они...
 
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