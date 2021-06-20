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Три ребенка и взрослый пострадали в результате стрельбы на детском празднике в Торонто
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере четыре человека пострадали из-за стрельбы на детском празднике в Торонто (провинция Онтарио),
По словам источника, во время празднования дня рождения были раненые трое несовершеннолетних: годовалый и 11-летний мальчики, а также 5-летняя девочка. Двое из них – в тяжелом состоянии, третий получил незначительные травмы. Также огнестрельные ранения получил 23-летний мужчина.
Причины и обстоятельства стрельбы не сообщаются. Известно только, что полиция ищет нескольких подозреваемых.
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По меньшей мере четыре человека пострадали из-за стрельбы на детском празднике в Торонто (провинция Онтарио), передает Associated Press со ссылкой на инспектора...
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