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Три ребенка и взрослый пострадали в результате стрельбы на детском празднике в Торонто

20.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три ребенка и взрослый пострадали в результате стрельбы на детском празднике в Торонто

По меньшей мере четыре человека пострадали из-за стрельбы на детском празднике в Торонто (провинция Онтарио), передает Associated Press со ссылкой на инспектора городской полиции Келли Скиннер.

По словам источника, во время празднования дня рождения были раненые трое несовершеннолетних: годовалый и 11-летний мальчики, а также 5-летняя девочка. Двое из них – в тяжелом состоянии, третий получил незначительные травмы. Также огнестрельные ранения получил 23-летний мужчина.

Причины и обстоятельства стрельбы не сообщаются. Известно только, что полиция ищет нескольких подозреваемых.

Фото: depositphotos.com

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По меньшей мере четыре человека пострадали из-за стрельбы на детском празднике в Торонто (провинция Онтарио), передает Associated Press со ссылкой на инспектора...
 
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