ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Запреты на посещение лесов введены в 25 районах Беларуси

20.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Запреты на посещение лесов введены в 25 районах Беларуси

Пожары, особенно лесные, проще предотвратить, чем тушить. Запреты на посещение лесов введены уже в 25 районах Беларуси.

Большинство в Гродненской и Могилевской областях, Брестская и Витебская пока без ограничений. Подробная информация – на сайте Минлесхоза. Это пока самая эффективная мера обезопасить лесные угодья от огня. За прогулку в запрещенных местах грозит штраф до 725 рублей. В случае возгорания он возрастет вдвое.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожары, особенно лесные, проще предотвратить, чем тушить. Запреты на посещение лесов введены уже в 25 районах Беларуси. Большинство в Гродненской и Могилевской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: Логика шерифа против логики пахана. Им не понять друг друга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by