Запреты на посещение лесов введены в 25 районах Беларуси

Источник материала: ОНТ

Пожары, особенно лесные, проще предотвратить, чем тушить. Запреты на посещение лесов введены уже в 25 районах Беларуси.

Большинство в Гродненской и Могилевской областях, Брестская и Витебская пока без ограничений. Подробная информация – на сайте Минлесхоза. Это пока самая эффективная мера обезопасить лесные угодья от огня. За прогулку в запрещенных местах грозит штраф до 725 рублей. В случае возгорания он возрастет вдвое.

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