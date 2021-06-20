Источник материала: ОНТ

Предварительно, в Беларуси 10 человек утонули за минувшие сутки – столько сообщений поступило о том, что кто-то утонул или пропал на водоеме в ОСВОД. Об этом сообщает БЕЛТА.

Информация еще утоняется.

Некоторые несчастные случаи заканчиваются хорошо – и тонущих спасают. К примеру, в Лоевском районе из Днепра достали двух школьниц.

Также на городском пляже Гомеля в озере Буром работники ОСВОД спасли мальчика 2017 года рождения, помощь медиков ему не понадобилась. Но вот мужчину 1993 года рождения, которого достали из реки Ипуть добрушские осводовцы, пришлось госпитализировать.

Фото: pixabay

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