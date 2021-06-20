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В Беларуси 10 человек утонули за минувшие сутки
Источник материала: ОНТ
Предварительно, в Беларуси 10 человек утонули за минувшие сутки – столько сообщений поступило о том, что кто-то утонул или пропал на водоеме в ОСВОД. Об этом
Информация еще утоняется.
Некоторые несчастные случаи заканчиваются хорошо – и тонущих спасают. К примеру, в Лоевском районе из Днепра
Также на городском пляже Гомеля в озере Буром работники ОСВОД спасли мальчика 2017 года рождения, помощь медиков ему не понадобилась. Но вот мужчину 1993 года рождения, которого достали из реки Ипуть добрушские осводовцы, пришлось госпитализировать.
Фото: pixabay
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Предварительно, в Беларуси 10 человек утонули за минувшие сутки – столько сообщений поступило о том, что кто-то утонул или пропал на водоеме в ОСВОД. Об этом...
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