В Бельгии обрушилось здание школы. Есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

В бельгийском Антверпене обрушилось здание школы, сообщает агентство Belga .

Здание обрушилось во время строительных работ, когда там находились рабочие. По последним данным, пять человек погибли, еще девять ранены. Их состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Причина происшествия устанавливается.

Фото: depositphotos.com

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