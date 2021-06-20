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В Бельгии обрушилось здание школы. Есть пострадавшие

20.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бельгии обрушилось здание школы. Есть пострадавшие

В бельгийском Антверпене обрушилось здание школы, сообщает агентство Belga.

Здание обрушилось во время строительных работ, когда там находились рабочие. По последним данным, пять человек погибли, еще девять ранены. Их состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Причина происшествия устанавливается.

Фото: depositphotos.com

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В бельгийском Антверпене обрушилось здание школы, сообщает агентство Belga. Здание обрушилось во время строительных работ, когда там находились рабочие. По...
 
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