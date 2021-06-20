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В Бельгии обрушилось здание школы. Есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
В бельгийском Антверпене обрушилось здание школы, сообщает агентство
Здание обрушилось во время строительных работ, когда там находились рабочие. По последним данным, пять человек погибли, еще девять ранены. Их состояние пострадавших оценивается как стабильное.
Причина происшествия устанавливается.
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В бельгийском Антверпене обрушилось здание школы, сообщает агентство Belga. Здание обрушилось во время строительных работ, когда там находились рабочие. По...
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