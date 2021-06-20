ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кто и как водрузил Красное Знамя Победы над Рейхстагом, можно увидеть своими глазами

20.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кто и как водрузил Красное Знамя Победы над Рейхстагом, можно увидеть своими глазами

Кто и как водрузил Красное Знамя Победы над Рейхстагом? Сколько на самом деле было знаменосцев? Как в этот момент выглядел Берлин с высоты? Ответы на эти и другие вопросы можно не только узнать, но и увидеть своими глазами.

«Неизвестный знаменосец» – так называется уникальная реконструкция в Брестской крепости, которая позволяет «прожить» эту историю от лица советского солдата прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года. Виртуальная реальность полностью погружает в атмосферу ключевого дня Второй мировой. Ее дополняет озвучка от известных актеров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто и как водрузил Красное Знамя Победы над Рейхстагом? Сколько на самом деле было знаменосцев? Как в этот момент выглядел Берлин с высоты? Ответы на эти и другие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: Логика шерифа против логики пахана. Им не понять друг друга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by