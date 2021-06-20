Кто и как водрузил Красное Знамя Победы над Рейхстагом, можно увидеть своими глазами

Источник материала: ОНТ

Кто и как водрузил Красное Знамя Победы над Рейхстагом? Сколько на самом деле было знаменосцев? Как в этот момент выглядел Берлин с высоты? Ответы на эти и другие вопросы можно не только узнать, но и увидеть своими глазами.

«Неизвестный знаменосец» – так называется уникальная реконструкция в Брестской крепости, которая позволяет «прожить» эту историю от лица советского солдата прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года. Виртуальная реальность полностью погружает в атмосферу ключевого дня Второй мировой. Ее дополняет озвучка от известных актеров.

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