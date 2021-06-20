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На Днепре две школьницы спасли маленькую девочку, а затем уже их спасал работник МЧС

20.06.2021 13:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Днепре две школьницы спасли маленькую девочку, а затем уже их спасал работник МЧС

На реке Днепр около д. Страдубка Лоевского района работники МЧС спасли двух подростков. Инцидент произошел 19 июня около 14:20. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Предположительно, учащиеся 10 класса 2006 года рождения и 2005 года рождения были возле реки и заметили тонущую девочку 2009 года рождения, учащуюся 6 класса. Ее спасли, но сами подростки выбраться на берег не смогли. В это же время вдоль реки, в свободное от несения службы, проходил командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям старшина внутренней службы Борис Грицков. 

Он услышал крики о помощи и спас двух девочек из воды. После осмотра медиков, детей отпустили домой – в госпитализации они не нуждаются. 

Фото: МЧС

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На реке Днепр около д. Страдубка Лоевского района работники МЧС спасли двух подростков. Инцидент произошел 19 июня около 14:20. Об этом сообщается на сайте МЧС....
 
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