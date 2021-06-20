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Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 25 июня - NASA

20.06.2021 13:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. NASA на своих ресурсах предупредило о том, что 25 июня рядом с Землей пролетит астероид размером с две статуи Свободы, пишет газета Daily Express.

Речь идет об астероиде 441987 (2010 NY65), длина которого, согласно расчетам астрофизиков, составляет около 187 м. Небесное тело впервые было обнаружено в июле 2010 года, с тех пор за ним велось наблюдение.

В ближайшей к Земле точке объект будет находиться от нашей планеты примерно в 5,8 млн км - на расстоянии, более чем в 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны.

В NASA считают это расстояние достаточно близким, чтобы называть тело околоземным и потенциально опасным. Хотя последнее не гарантирует катастрофического столкновения, существуют факторы, которые могут изменить его путь. Так, случайные астероиды врезались в Землю миллионы лет назад, поскольку на них воздействовало гравитационное притяжение.

Сила, известная как эффект Ярковского, также может заставить небесное тело отклониться от курса. "Это излучение действует как своего рода мини-двигатель, который может медленно изменять направление астероида", - объяснили астрофизики. Феномен возникает в моменты, когда космическая порода нагревается под лучами Солнца и сразу же высвобождает накопленную энергию.

В феврале этого года астероид 2020 XU6 с сопоставимыми размерами уже пролетал мимо Земли. Тогда он приблизился к планете на расстояние более 4 млн км.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет об астероиде 441987 (2010 NY65), длина которого, согласно расчетам астрофизиков, составляет около 187 м. Небесное тело впервые было обнаружено в июле 2010 года, с тех...
 
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