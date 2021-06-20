|
Класковский: «Белорусское начальство продолжает наступать на грабли, делая свой имидж еще мрачнее»
20.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель о том, зачем власти сами создают себе проблемы на ровном месте?
— Складывается впечатление, что внешняя политика Минска совсем разладилась, —
Например, министр иностранных дел Макей 14 июня на телеканале ОНТ назвал западную политику «триумфом говорящих голов без мозгов». А Литву, выступающую за усиление санкций против белорусского режима, наградил словечком «пигмей».
Стоит отметить, что Литва, население которой в три с лишним раза меньше белорусского, опережает, однако, Беларусь и по объему ВВП (не на душу населения, а в принципе!), и по средней зарплате (причем намного), и по размеру пенсий.
Так что выпад выглядит опрометчивым и фактологически, и по причине того, что накалять и без того сложные отношения с соседом — мягко говоря, недальновидно. Особенно для говорящих голов с мозгами, к числу которых наверняка относят себя деятели белорусского МИДа.
Лукашенко 19 июня, посещая 2-ю городскую детскую клиническую больницу Минска, вдруг заявил, что Беларусь не будет принимать летящие через Украину самолеты, поскольку та «поступила гадко», закрыв свое небо для «Белавиа».
То есть получается, что в отместку Украине Минск прижмет авиакомпании из Турции, Эмиратов?
Странное решение, если учесть, что эти государства отнюдь не давят белорусский режим санкциями, более того — явно закрывают глаза на его репрессивную политику, вызывающую возмущение в ЕС и США.
Белорусский режим спешит предстать в невыгодном свете даже в тех случаях, когда обстоятельства никак не принуждают.
Например, Беларусь оказалась единственным государством, которое на заседании Генеральной ассамблеи ООН 18 июня проголосовало против резолюции, призывающей все страны прекратить поставки оружия в Мьянму, а захвативших там власть военных — прекратить насилие и восстановить демократию.
На ровном месте создали проблемы властям и заявления Лукашенко о намерении организовать авиасообщение с Крымом, а также пригласить следователей из самопровозглашенной ЛНР допросить пойманного после посадки самолета Ryanair оппозиционного блогера Протасевича.
Возвращаясь к отношениям с Вильнюсом, стоит подчеркнуть, что там стоят на ушах от резко возросшего потока нелегалов из Беларуси.
Минск на голубом глазу заверяет, что его погранцы, как обычно, бдят.
Но в странах ЕС охотно цитируют в этой связи сообщения ряда близких к белорусским властям медиа о том, что Лукашенко 26 мая в парламенте заявил, обращаясь к Европе: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».
Репутация трудно нарабатывается, но разрушается легко и зачастую непоправимо. Репутация Минска на международной арене и раньше была, мягко говоря, не блестящей.
И уж просто катастрофически режим подорвал ее за последний год, ввязавшись в конфронтацию с изрядной частью мира.
Причем белорусское начальство продолжает наступать на грабли, делая свой имидж еще мрачнее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти наживают неприятности на свою голову даже там, где это совсем не обязательно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)